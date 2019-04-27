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شكرا لقرائتكم خبر عن رشدى أباظة..أشهر طبيب بيطرى فى السنيما المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم باليوم العالمى للطبيب البيطرى، وقدم رشدي أباظة دور الطبيب في السينما المصرية في فيلم شهير بعنوان " آه من حواء ".
وقد مثل عديد من نجوم السنيما دور الطبيب البيطرى، ولكن شهرة الطبيب البيطري في السينما جاءت بعد أن قام بأدائها الدنجوان رشدى أباظة، عندما مثل دور الطبيب البيطرى بكل براعة فى فيلم "أه من حواء " وقد مثلت دور البطولة أمامه الفنانة لبنى عبد العزيز، وقامت بدور الفتاة العنيدة المتمردة، وهو الذى روضها بل وجعلها تقع فى غرامه.
وكان مشهد رشدى أباظة وهو الطبيب "حسن" الذى يخبر "زنفل" بأعطاء الدواء ل "لبنى" التي مثلت دور "أميرة "المريضة، مشهد لا ينسى، وكان علامة مميزة فى تاريخ السنيما، ونحن نرى الدكتور البيطرى بأدواته غريبة الشكل، التى تتطل علينا من على شاشة السنيما، لأول مرة .
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