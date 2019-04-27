شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يحيى حفلا بالنادى الأهلى ضمن احتفالات شم النسيم.. الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد رشاد حفلا غنائيا يوم الاثنين المقبل، احتفالا بعيد شم النسيم داخل النادى الأهلى، ويقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها "حتة بسكوتة" و"إحساسى" وغيرها.

من ناحية أخرى يتعاون رشاد مع الملحن محمود أنور بأغنية فى ألبوم الجديد وهى "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق، ويعمل حاليًا محمد رشاد على اختيار أغانى الألبوم حاليًا، ليتم طرحه فى الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد أغنية "إحساسى"، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.