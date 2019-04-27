شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيانو ريفز يقترب من الانضمام للجزء الجديد من Hobbs & Shaw والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن صناع فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، على موعد مع الكشف عن مفاجأة كبيرة لعشاق متابعيهم الفترة القادمة، بعد انتشار تقارير تؤكد اقتراب الممثل كيانو ريفز إلى طاقم العمل فى الجزء الجديد من الفيلم.

وتشير التقارير التى تداولتها بعض وسائل الإعلام العالمية، أن ريفز سينضم للفيلم الجديد فى شخصية الشرير الرئيسية والتى ستكون المتحكمة الأساسية فى شخصية الشرير "إدريس البا" التى تظهر فى الجزء القادم من الفيلم.

Advertisements

ومن المرجح أن يجسد ريفز دور رجل شرير خلف الستار يكشف عنه فى جزء جديد من السلسلة التى تعد تكملة لسلسلة أفلام Fast & Furious.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم القادم للممثل العالمى كيانو ريفز يوم 17 مايو، بعنوان John Wick: Chapter 3 – Parabellum، والذى سيشهد ملحمة كبيرة بين العصابات بعد العرض الذى قدمته العصابات بقيمة 14 مليون دولار على رأس جون ويك.

أحداث الفيلم الجديد مشتقة من سلسلة أفلامThe Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو يشكلون تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ومن المقرر ان يعرض الفيلم يوم 2 أغسطس القادم.