زواج إدريس ألبا وصابرينا دوري في حفل خيالي بالمغرب – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت مجلة “British Vogue”، عددًا من الصور التي التقطت من حفل زفاف الفنان إدريس ألبا وعروسه عارضة الأزياء صابرينا دوري، والذي أقيم يوم أمس في مدينة مراكش المغربية، ويستمر لمدة 3 أيام.

وأظهرت الصور رومانسية الزوجين اللذين بدأت علاقتهما العام الماضي، حيث ظهرا أثناء تبادلهما وعود الزواج في قصر شار باغ، وكان “إدريس” يحدق بعروسه طوال الوقت.

واختارت “صابرينا”، فستانها من تصميم فيرا وانغ، بينما اختار الزوج بذلة مصممة حسب الطلب من “Ozwald Boateng”.

وبدت العروس ساحرة في الفستان الأبيض، وجاء مكياجها بتوقيع شارلوت تيلبوري، ونسقت شعرها لوانا باببي، بينما كانت المجوهرات من ديفيد موريس، فيما بدى “إدريس” بإطلالة رائعة، في بذلة مرصعة بأزرار أكمام من “Asprey” باللونين الأبيض والأسود.

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وأقام العروسان عشاءً يوم الخميس، وحفل زفاف باهظ مساء أمس الجمعة، وتستمر الاحتفالات اليوم، حيث يقال إن الحفل سيسيطر عليه اللون الأبيض في ماندارين أورينتال.

وانتشرت الكثير من الصور في فبراير من العام الماضي، والتي ظهر بها إدريس جاثيًا على ركبتيه أمام صابرينا ويطلب منها الزواج.

وأجرى “إدريس” مقابلة مع مجلة “ESSENCE” في يوليو 2017، وسُئل خلالها عما إذا كان سيتزوج مرة أخرى؟ وأجاب بالنفي مؤكدًا: “لا أعتقد ذلك.. نعم لا أعتقد ذلك”.