باب الحارة سيفتح على أسرار جديدة.. ماذا ينتظر المشاهدون في الجزء 10؟

متابعة بتجــــــــــــرد: يطلّ المسلسل الشامي الشهير باب الحارة بجزئه العاشر المنتظر، على الجمهور خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الجزء سيُفتح باب الحارة على أسرار بين أبناء الحارات، أما أبطال هذه الحارات فهم وجوه عاهدتموها على مرّ الأجزاء السابقة ووجوه جديدة ستتقل للمشاهد أحداثا جديدة.

فبعد قصف الإنتداب الفرنسي لمدينة دمشق وحاراتها العريقة، تُهجّر عائلات، وتُهدم بيوت، وتتنقّل نيران الفتن من “حارة الضبع” الى “حارة الصالحيّة”.

“باب الحارة 10” من تأليف وسيناريو وحوار مروان قاووق وإخراج د. محمد زهير رجب وإنتاج قبنض للإنتاج والتوزيع الفني والتلفزيوني، بطولة: نجاح سفكوني، سلمى المصري، رنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط، عادل العلي، صالح الحايك، أماني الحكيم، قاسم ملحو، جمال العلي، محمد الشماط، طارق مرعشلي، وسيم الرحبي، جوان خضر، أمية ملص، أيمن بهنسي، علاء قاسم، فاديا خطاب، فاتح سلمان، وغيرهم.