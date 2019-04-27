القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفنان السعودي محمد عبده.

أكد الفنان السعودي محمد عبده لـ"العين الإخبارية" حرصه الدائم على تقديم حفل سنوي في الأوبرا المصرية ولقاء الجمهور الذي يعتزّ به بالغ الاعتزاز. وقال إن انطلاقته كانت من مصر، إذ تمثّل حاضنة المبدعين وعامل النجاح لجميع المطربين الموجودين على الساحة الفنية حالياً. وعلى هامش حفله الأخير في الأوبرا المصرية، أبدى محمد عبده سعادته وتفاؤله بالحركية الثقافية والإبداعية في العالم العربي، خصوصاً بالمملكة العربية السعودية. Advertisements وعبَّر أيضاً عن فخره بالتعاون مع الموسيقار طلال الذي أثبت قدراته الصوتية وموهبته الفنية الفذة.

وقدَّم عبده خلال الحفل أغنيات ألبومه الجديد "ياغافية قومي"، وهي من تلحين طلال، حيث أوضح المطرب السعودي أنها تجربة فنية جديدة مختلفة عن إنتاجاته السابقة، مشيراً إلى يقينه بنجاح ورواج ألبومه في العام الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده لـ"العين الإخبارية": أحرص على الغناء بالأوبرا المصرية سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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