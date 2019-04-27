محمد عبده يتألق بألبومه الجديد في حفل الأوبرا المصرية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعل المطرب السعودي محمد عبده، المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أمس الجمعة، بإحيائه حفلًا غنائيًا حضره عدد كبير من عشاقه ومحبيه، حيث رفع شعار "كامل العدد".

وأمتع فنان العرب الحضور، بالطرب والفن الأصيل، في سهرة غنائية تضمنت أغاني ألبومه الجديد الذي حمل عنوان "يا غافية قومي"، ولحّنه الموسيقار طلال.

وافتتح عبده الحفل، بقصيدة "أحلى خبر" من كلمات نزار قباني وألحان طلال وتوزيع يحيى الموجي، ثم قدم أغنية "أنا من أكون" من كلمات فايق عبد الجليل وألحان طلال وتوزيع مجدي فؤاد، وسط تفاعل جمهوره في المسرح.

ومن الأغاني التي قدمها محمد عبده أيضًا في الحفل: "من أكون، مريت، كتبت لك خط، تذكرين، تساوت، أستطيع، تضحك معي، أنا سمعت اسمك، الدليل، أبيك في كلمة"، وغيرها.

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وكان فنان العرب، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا قبل الحفل كشف خلاله حقيقة اعتزاله الفن، قائلًا: "راودتني فقط فكرة اعتزال الغناء على المسرح ولكن تراجعت عنها نهائيًا".

وأضاف أنه لم يفكر يومًا في اعتزال الفن، ولا يمكن لأي فنان أن يعتزل؛ لأن الفن سيظل يلاحقه أينما يكون، ولا يستطيع الفرار منه.