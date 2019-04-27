سكارليت جوهانسون تُعلن عن نيّتها الالتحاق بعالم السياسة في المستقبل

أعلنت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، عن نيتها الالتحاق بعالم السياسة في المستقبل، وذلك خلال حديثها للصحافة تزامنا مع إطلاق فيلمها الأخير "Avengers: Endgame".

وأضافت النجمة الشهيرة أن ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة قد يحدث على المدى الطويل، إلا أن انخراطها في السياسة الداخلية، قد يتحقق في مستقبل أقرب.

وتابعت جوهانسون قائلة: "أعتقد بأن أفضل طريقة لإحداث التغيير هي في السياسة الداخلية. ربما في المستقبل سأشعر بهذا الدافع، إلا أنني لم أشعر به حتى اللحظة"، كما تمنت النجمة الأميركية أن يكون "Avengers: Endgame"، بمثابة "تجربة شافية" لمتابعيه وعشاقه، إذ صرحت حول ذلك قائلة: "أتمنى أن يمنح الفيلم شعورا حلوا مرا، ومرضيا أيضا".

وتعد جوهانسون إحدى النجمات القليلات اللاتي يشغلن أدوارا بطولية في أفلام شركة "مارفيل"، حيث ينظر لها كممثلة لكل نساء العالم في تلك الأفلام العالمية.

وتبدأ النجمة قريبا تصوير فيلمها التالي "Black Widow"، وذلك بعد تألقها في الجزء الأخير من "Avengers"، الذي دخل صالات السينما العالمية في 24 أبريل/ نيسان الجاري.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

سكارليت جوهانسون تخشى تكرار حادثة الأميرة ديانا

Maze Runner يحلق فى صدارة إيرادات السينما العالمية بـ 125 مليون دولار