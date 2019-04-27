جوني ديب يقرر الزواج من راقصة روسية

يعتزم نجم هوليوود، جوني ديب، الزواج من فتاة روسية تدعى بولينا غلين، وهي راقصة روسية تعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعود أصول غلين ذات العشرين ربيعا إلى أسرة من مدينة بطرسبورغ الروسية، حيث اتفق العروسان أن يذهبا في زيارة إلى المدينة، عقب حفل الزفاف ليتعرف الفنان على أهل العروس.

وجاء في تسريبات الصحف الروسية أن العروس تعيش منذ عامين في مدينة لوس أنجلوس، حيث تعرفت على ديب أثناء إحدى السهرات، وهي تسكن في فيلا النجم السينمائي الذي اشتهر بدوره المميز في فيلم "قراصنة بحر الكاريبي"، لكنه حرص طوال الوقت على كتمان هذه المعلومة عن كل من يزوره.

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