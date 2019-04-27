شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رحيله منذ 3 سنوات.. وائل نور يشارك فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من رحيله منذ 3 سنوات يشارك الفنان الراحل وائل نور فى مسلسل "شقة فيصل"، المقرر طرحه خلال الماراثون الرمضانى المقبل، ومن بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وأيتن عامر ونسرين أمين وصلاح عبد الله.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يلتقى أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، أيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وهو من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد صلاح العزب، وتم الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.

وكان الفنان وائل نور قد رحل عن عالمنا يوم 2 مايو 2016، داخل شقته بمنطقة العجمى فى الإسكندرية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.