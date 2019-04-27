شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبير صبرى تحتفل بعيد زواجها الأول فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفلت الفنانة عبير صبرى بعيد زواجها الأول من المحامى أيمن البياع، فى دبى، ونشرت صور احتفالهما على حساب انستجرام وعلقت: "احتفالنا أنا وحبيبى مع الأصدقاء بعيد زواجنا الأول فى دبى".

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كانت الفنانة عبير صبرى، قد تحدثت عن زوجها المحامى أيمن البياع، موجهة له رسالة رومانسية تعبر فيها عن حبها له". عندما يحبك رجل حقيقى حبا صادقا يكون بجانبك في كل صورة يشاركك لحظاتكما الجميلة لا يقف بعيدا ليلتقط لك صورة تقفين فيها وحيدة".

وتشارك عبير صبرى، فى مسلسل "هوجان"، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".