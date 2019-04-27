شكرا لقرائتكم خبر عن ‎عرض فيلم نيكولاس كيدج ومحمد كريم " A Score to Settle" في مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج والفنان المصري محمد كريم يوم 15 مايو المقبل عرض خاص للفيلم في مهرجان كان السينمائي في دورته المقبلة وذلك ضمن مشاركة الشركة المنتجة للفيلم بسوق مهرجان كان.

من جانبه قال محمد كريم أن مشاركته في بطولة فيلم يحمل اسم نيكولاس كيدج تجربة ثرية جدا وتعلم منها الكثير، وأنها خطوة مهمه جداً في مشواره الفني والعالمي خاصة وأنه بذل مجهود واشتغل عليها سنين كي تتحقق ، وأضاف أن عرض الفيلم بالسوق الذي يضم صناع السينما والمنتجين والمخرجين من كل أنحاء العالم يعتبرأمرغاية في الأهمية ويرسم طريق للفيلم سواء علي مستوي خريطة عرضه بدور العرض بالسينمات العالمية أو بمهرجانات السينما.

وينتظرعرض الفيلم في سينمات الولايات المتحدة الامريكية وباقي دول العالم خاصة في الشرق الأوسط وتحديدا مصر.

Advertisements

‎يجسد محمد كريم في الفيلم الاميركي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج ، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشي الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور .

وهي تعد بداية قوية في السينما الأمريكية و العالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود

‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج والذي يلعب دور قاتل محترف يدعي فرانك يحاول الإنتقام من رؤساءه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه أخر العام الجاري بدور العرض السينمائيه عالمياً وفي الشرق الأوسط.