شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. محمد رمضان وأحمد صيام فى كواليس "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد رمضان مشاهده فى مسلسله الرمضانى المقبل "زلزال"، فى الديكور الخاص به بشبرامنت وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان أحمد صيام وننشرلهما من داخل كواليس العمل صورة تجمعه مع الفنان أحمد صيام ، يستمرالتصوير فى نفس الديكور لمدة يومين وينتقل رمضان إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.





ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبيرهانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.