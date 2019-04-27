محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تشهد دور العرض السينمائي منافسة 10 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "اللعبة الأمريكاني"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، "ضغط عالي"، و"ساعة رضا"، "كازانوفا"، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأفلام مجتمعة حققت الجمعة 26 أبريل، إيرادات بلغت 282 ألفًا و644 جنيهًا. ويكشف الدفراوي في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

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كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الجمعة.. "ضغط عالي" يتفوق على "كازانوفا" و"الضيف" الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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