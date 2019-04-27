فهرية إفجين وبوراك يتخليان عن مربية طفلهما وهذا هو السبب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 أبريل 2019 04:42 مساءً - الزوجان الممثلان بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك ،وفهرية أفجين الشهيرة بنجلاء اللذين فتحا لابنهما "كاران" حساباً شخصياً باسمه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" ،وحقق "100" ألف متابع في وقت قياسي،اتخذا قراراً مهماً يخص طفلهما ،وهو أن يتخليا عن مربية خاصة عيناها لمساعدتهما في رعاية طفلهما في أشهره الأولى.

وطلبت فهرية أفجين من والدتها حاتمة أفجين المقيمة في ألمانيا، مساعدتها في رعاية طفلها في أسابيعه الأولى بدلاً من المربية. ووافقت والدتها على رعاية حفيدها ، وستقيم مع ابنتها فهرية وصهرها بوراك أوزجيفيت لمدة 3 أشهر كاملة لتقديم يد العون وخبرة الأمومة لابنتها فهرية التي لم تثق بمساعدة امرأة غريبة،واختارت والدتها لتؤمنها على طفلها الأول والوحيد،ولتأخذ منها خبرتها في أسلوب الرعاية الصحيحة لطفلها.

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