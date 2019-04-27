بالفيديو.. تايلور سويفت تكسر جاجز الـ 28 مليون نسبة مشاهدة في أقل 24 ساعة

كسرت النجمة العالمية تايلور سويفت حاجز الـ 28 مليون نسبة مشاهدة في أقل من 24 ساعة، و ذلك منذ طرحها كليب “ME” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، كما يشاركها في الغناء الفنان العالمي بريندون أوري. يذكر أن الفنانة العالمي تايلور سويفت طرحت سابقاٌ كليب بعنوان “Delicate”، كما تخطي حاجز الـ 354 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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