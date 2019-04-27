بالفيديو والصور: فتاة من ذوي الحاجات الخاصة تُشعل أجواء حفل سميرة سعيد بالمغرب

بدأت الفنانة سميرة سعيد جولتها الغنائية في المغرب، حيث قدّمت في بداية حفلها الذي أقيم أمس أغنية “هوا هوا” وعدداً من الأغنيات الراسخة لدى المغاربة ومنها “وعدي”، و”كيفش تلاقينا”، بالإضافة إلى أغنياتها الأخرى مثل “عالبال” و”يوم ورا يوم” و”محصلش حاجة”. وكان من ضمن المفاجآت بأولى حفلاتها هو صعود عايشة وهي فتاة من ذوي الحاجات الخاصة مسرح الحفل، لتغني أجمل أغنيات سعيد التي تحفظها عن ظهر قلب، بخاصة إنّها واحدة من عشاقها.

عايشة غنّت مع سميرة على المسرح ولاقى غناؤها إعجاب الجمهور الذي أطلق الصيحات تشجيعاً لها واحتراماً للمطربة التي رحبّت بها على المسرح وفرحت بوجودها إلى جوارها. ومن المقرر أن تحيي سعيد حفلها الثاني يوم 27 نيسان الجاري في طنجة، ويوم 30 من الشهر نفسه في مازاكان. آخر أعمال سميرة فكان أغنيتها الجديدة “مدلع” التي طرحتها على “يوتيوب”، وهي أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.