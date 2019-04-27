بالفيديو: نهى نبيل ترشّ عطراً يفوق ثمنه المليون دولار!

أثارت المدوّنة الكويتية نهى نبيل الجدل بنشرها مقطع فيديو وهي تقف أمام زجاجة عطر ضخمة يصل حجمها حتى 3 ليترات ويتم استخدامها عبر “ريموت كنترول”، وقد تم إجراء 494 محاولة لاستخراج هذا العطر. والمفاجأة كانت في قيمته الخيالية، إذ يبلغ ثمنه مليوناً و295 ألف دولار أميركي.

ووصفت نبيل العطر بأنه عطر “امبراطوريات”، مؤكدة أنه “في قمة الفخامة” وأنه “أجمل العطور” التي شمّت رائحتها في حياتها، وقامت بالرش منه عبر استخدام “الريموت كنترول”، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الطريفة حول سعر الرشة التي استخدمتها المدوّنة الكويتية.