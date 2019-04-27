غادة عبدالرازق تواصل تصوير "حدوتة مرة" لـ رمضان

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "حدوتة مرة"، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويشار إلى أنه تدور أحداث العمل في إطار درامي تراجيدي حول امرأة تُدعى مرة تعيش ماسأة عائلية تهدد حياتها

المستقبلية.

يذكر أن إلى أن مسلسل "حدوتة مُرة" بطولة غادة عبد الرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد.