أمسية دينية لوصلة سماع بالساقية غدًا

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، غدًا السبت، فرقة "وصلة سماع"، لتقديم أمسية متميزة عامرة بالابتهالات والأناشيد الدينية، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، فى تمام السادسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفرقة باقة متنوعة من

أجمل القصائد الدينية والمدائح النبوية، أبرزها "مرادي، قمرُ، إلي رحاب النبي، نحن في ساحة الحسين، لأجل النبي، المسك فاح، مشتقالك يا نبي، وغيرها".يذكر أن "وصلة سماع"، هي فرقة إنشاد ديني أسسها المنشد نور الله السيد عام 2014، تهدف إلي إحياء التراث العربي الأصيل في إطارٍ حديثٍ معاصرٍ، تم اختيارها ضمن 4 مشاريع من أصل 44 للمشاركة باحتفاليات الساقية بعامها الثالث عشر، كما تم اختيارها من أفضل 20 فرقة في تاريخ الساقية.