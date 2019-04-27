شاهد.. لقاء سويدان لـ أحمد زاهر في عيد ميلاده: يارب دايمًا سعيد يا أبوالبنات

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة لها برفقة الفنان أحمد زاهر، وهنأته بعيد ميلاده الـ44، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت لقاء علي الصورة قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا زوز يا صديقي وأخويا.. يارب دايما سعيد وناجح وبخير يا أبو البنات"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وقاموا
يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان هو الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، الذي شاركت به إلي جانب كل من: سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، داليا مصطفى، هادي الجيار، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
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