هاني سلامة يواصل تصوير "قمر هادي" لـ رمضان

يواصل الفنان هاني سلامة، تصوير باقي مشاهدة ضمن أحداث مسلسله الجديد "قمر هادي"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
تدور أحداث المسلسل حول (هادي أبو المكارم) الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضهلحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو
ويذكر أن "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة "سينرجى".
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