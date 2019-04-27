هاني سلامة يواصل تصوير "قمر هادي" لـ رمضان

يواصل الفنان هاني سلامة، تصوير باقي مشاهدة ضمن أحداث مسلسله الجديد "قمر هادي"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

تدور أحداث المسلسل حول (هادي أبو المكارم) الذي يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه

لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدوأنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

ويذكر أن "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة "سينرجى".