شاهد… ماذا قالت دانة الطويرش عن الزواج بعد 5 اشهر على زفافها؟

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 03:59 مساءً - حلت الفاشينستا العراقية دانة الطويرش ضيفة على المذيعة الكويتية مي العيدان عبر برناجها “كشف حساب”، حيث تحدثت عن حياتها الخاصة والعملية كذلك.

وقالت دانة الطويرش التي احتفلت بزفافها قبل خمسة أشهر تقريبا أن الزواج ليش حلما ورديا كما يتصور البعض، ولكن ما يجعله مستمرا هو المودة والاحترام والتكافؤ.

وأشارت دانة إلى أن الحب والشغف يكون بالبدايات فقط، وهي تتمنى أن تعيش حياتها بشغف دوما، ونصحت الفتيات بالارتباط، مشددة على أن الخلافات أمر عادي ويوجد في أي علاقة، ولكن العشرة والاحترام هي التي تجعل الحياة تستمر بصورة أفضل.

وعن زواجها، قالة دانة الطويرش انها حكمت عقلها مع قلبها لانها لو تزوجت بعقلها فقط كانت ضاعت.