شاهد.. حليمة بولند عن الامام علي “فيلسوف زمانه”

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 03:59 مساءً - حلت الاعلامية الكويتية حليمة بولند ضيفة على حلقة الامس من في برنامج The Plane الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على شاشة قناة atv.

واشاد صالج الراشد بـ “منطق وفكر وقدرة اقناع” حليمة بولند والتي اجابت انها اكتسبتهم من خبرتها في الحياة ونضجها الدنيوي والديني.

وكشفت حليمة بولند انها تقرأ كتاب “نهج البلاغة” للامام علي بن ابي طالب قائلة انها تحب ان “تتقرأ فيه وتتعبر منه وتستفيد من حكمه لانه فيلسوف زمانه وانها تعتبره ابلغ من في الارض من بعد الرسول الكريم”.

وذكرت حليمة بولند بعض الحكم مثل “اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا”.