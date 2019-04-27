ابنة كارول سماحة تتصدّر انستجرام – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تتواجد النجمة اللبنانية كارول سماحة في مدينة شرم الشيخ بإجازة قصيرة مع زوجها وابنتهما الصغيرة “تالا”. وشارك كارول سماحة الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو لها مع ابنتها “تالا” ظهرت فيه وهي تقبّل الصغيرة بحبّ كبير. ونال الفيديو ما يقارب الربع ملين مشاهدة في ساعات قصيرة عبر حساب كارول الشخصي على موقع “إنستجرام” الشهير. نفيد بالذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا عملًا مصورًا بعنوان “المُطلقة” في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.

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