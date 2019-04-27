بالصور.. صابرين النجيلي تغادر "الزمن الجميل".. والمنافسة تشتعل على اللقب

ودّعت المصرية صابرين النجيلي برنامج المسابقات الغنائي الطربي "الزمن الجميل"، الذي تعرضه قناة "أبوظبي" التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي في الـ10 مساءً بتوقيت الإمارات (الـ9 بتوقيت السعودية) كل يوم جمعة، وذلك بعد حصولها على أدنى نسبة تصويت من الجمهور قبل أسبوع واحد من "البرايم" الختامي الذي سيجري فيه تتويج الفائز باللقب.

سادس أمسيات البث المباشر للبرنامج تميزت بجمهور المسرح الوطني في أبوظبي، الذي تفاعل مع المشتركين وصفق لهم بحرارة، بدءاً من تقديم المشتركين تباعاً مجموعة من أشهر أغاني أساطير الزمن الجميل المحتفى فيهم في الحلقة وهما "العندليب" عبدالحليم حافظ وسميرة توفيق، وحتى ختام أداء كل واحدٍ منهم، ما يؤكد شعبية جميع المشتركين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة.



الفنان السعودي خالد عبدالرحمن ضيف البرنامج كان له حضور مميز على المسرح، إذ قدَّم مجموعة من أجمل الأغاني التي اشتهر بها مثل "أنا ما سعدت" و"بقايا جروح"، إضافة إلى قصيدة "يا طير" من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي لحّنها خصيصاً وأشعل بها أجواء المسرح ولاقت تفاعلاً كبيراً.

حضور صابرين النجيلي وأداؤها لرائعة سميرة توفيق "على العين موليتين" على المسرح فرضا نفسهما ونالا إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم على حدٍ سواء، إذ قالت لجنة التحكيم إنَّ الأداء أكد ثقتها بنفسها وعبّر بشكل واضح على قوة صوتها خاصة اللون الغنائي غير المتوقع منها، أما موسى المعيدي فقدم أغنية "رف الحمام" ونال بها الإشادة من لجنة التحكيم التي قالت إنَّه أحسن الأداء الإيقاعي فكان قوته قوياً رغم أن اللون صعب وغير معتاد عليه.





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وقدم اليمني عمر ياسين أغنية "أسمر يا أسمراني" لعبدالحليم حافظ، إذ قالت لجنة التحكيم إنَّه أكد من خلال هذا الأداء الهادئ أنَّه فنان موهوب ويثبت في كل حلقة تطوره المستمر، وهو ما برز بشكل واضح في اختيار الأغنية المناسبة لطبقة صوته.



وتألق المغربي علي المديدي في أغنية "كامل الأوصاف" لينال إعجاب لجنة التحكيم التي قالت إنَّه أعطى أداءه دفعة قوية، إذ كان مختلفاً عن الحلقات السابقة، أما محمد شطا فأكد من خلال أداء أغنية "سواح" نيته المنافسة على اللقب بأكبر شكل ممكن، وهو ما عكسته آراء لجنة التحكيم التي وصفته بـ"الحريف" وبأنه مغني مسرح متميز، مشيرة إلى أن أداءه كان استثنائياً ومؤثراً.



ويمكن للجمهور التصويت للمغربي "علي المديدي" على الرقم 4، ولليمني "عمر ياسين" على الرقم 5، وللمصري "محمد شطا" على الرقم 7، وللسعودي "موسى معيدي" على الرقم 8، إذ توجد أرقام الهواتف الخاصة بكل دولة على الموقع الرسمي لتلفزيون أبوظبي، كما يمكن المشاركة في المسابقات الخاصة بمتابعي البرنامج على منصة "تويتر" من خلال زيارة صفحة البرنامج على المنصة.



وتجاوز المشتركون المتأهلون مراحل عدة تضمنت تجارب مليئة بالتحدي عملت على صقل مواهبهم ليصلوا إلى هذه المرحلة، وذلك بعد تقييم التطور الذي طرأ على مواهبهم الغنائية في تأدية الطرب الأصيل من قبل لجنة التحكيم.



وينال المشتركون الدعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي ليطوروا مواهبهم الغنائية في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بالبرنامج.



وينفرد برنامج "الزمن الجميل" عن باقي برامج الهواة بتقديمه محتوى غنائيا يركز على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى أمثال "أم كلثوم" و"صباح فخري" و"محمد عبده" ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل، وهو ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للإعلام والرامية إلى توفير المحتوى الهادف الذي يحاكي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، ويقدم لهم باقة من البرامج المتنوعة، من بينها الفنية التي تتناسب مع القيم والعادات التقاليد الاجتماعية المحلية وتعكس أجمل صورة عن واقع الفنون في العالم العربي.

