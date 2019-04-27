"الصعيدية" تسيطر على الدراما الرمضانية.. و5 فنانات تجسدن الدور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن دور "الفلاحة، أو الصعيدية، أو بنت البلد" استهوى عدد كبير من مؤلفي ومنتجي الأعمال الدرامية المصرية هذا العام، ليقع اختيارهم على نجمات يجسدن هذا الدور في المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان.

وفي حين يرى البعض أن هذه الأدوار تعد تنازلاً وتخليًا من قبل الفنانات عن أنوثتهن أحيانًا؛ لما يتطلبه من" شدة" في التعامل والاقتراب من أسلوب الخشونة كالرجال، يراه البعض طريقة سريعة لتألق الفنانة وكشف إبداعها ومدى قدرتها على تغيير لهجتها.

"فوشيا" تستعرض في هذه السطور عددًا من تلك الفنانات اللاتي سيقمن بهذه الأدوار..

غادة عبدالرازق

ينتظر أن تقدم الفنانة غادة عبدالرازق، دور فلاحة في مسلسها الجديد "حدوتة مرة"، والذي تشارك به في شهر رمضان 2019.

ونشرت غادة صورتين من كواليس مسلسلها "حدوتة مرة" وظهرت من خلالهما بدور امرأة ريفيه وتحمل طفلًا صغيرًا.

حلا شيحة

النجمة العائدة بعد غياب 12 عامًا من الاعتزال حلا شيحة، تجسد هذا العام دور فتاة صعيدية في مسلسل "زلزال" الذي سيعرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وظهرت شيحة في أكثر من صورة ترتدي فيها الملابس الصعيدية وعلقت في وقت سابق تقول: "استنوا صافية الصعيدية في رمضان 2019".

وصافية هي فتاة شعبية ترتدي حجابًا وتعمل بائعة على عربة فول مع والدها في موقف ميكروباصات، حيث تلتقي بالفنان محمد رمضان وتنشأ قصة حب بينهما.

ياسمين صبري

Advertisements

الفنانة ياسمين صبري أيضًا ستشارك في السباق الرمضاني هذا الموسم بمسلسل "حكايتي"، مع عدد من النجوم.

ويتوقع أن تجسد ياسمين دور فتاة شعبية من الصعيد تقرر الانتقام لمقتل والدها وتدخل في صراعات مع أقاربها بسبب إرث والدها.

هبة مجدي

النجمة الشابة هبة مجدي، تغامر هي الأخرى بدور صعيدي من خلال تجسيد دور فتاة صعيدية، مع الفنان أحمد السقا.

تواصل الفنانة هبة مجدى تصوير مشاهدها في مسلسل "ولد الغلابة"، والذى تقدم من خلاله شخصية ابنة خالة الفنان أحمد السقا في الأحداث وسيتزوجها وينفصل عنها.

إنجي المقدم

وفي المسلسل ذاته تجسد إنجي المقدم في أحداث "ولد الغلابة" شخصية شقيقة السقا وهي امرأة صعيدية تدخل في خلافات مع شقيقها بعد اتجاهه للعمل في تجارة المخدرات.

مسلسل "ولد الغلابة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الصعيدية ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم أحمد السقا، محمد ممدوح، مى عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، فايق عزب، وأيمن سلامة، وهو من إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.