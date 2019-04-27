ناهد السباعي: تحدثت مع الله قبل طلاقي!

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شرحت الفنانة ناهد السباعي أنها تحدثت مع الله قبل اتخاذ القرار بإلغاء حفل زفافها قبيل إقامته. مشيرةً إلى أنها تعتمد طريقتها الخاصة في التعامل مع هذه الامور.

وأضافت خلال مشاركتها مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي في برنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة سي بي سي أن ابنة شقيقها الراحل فريد اتصلت بها وأخبرتها بأنها مريضة وأن المياه الساخنة حرقت يدها بينما هي طفلة لا تحب استخدام الهاتف. مشيرةً إلى أن هذه المكالمة جاءتها في الحادية عشر مساء. وأوضحت أنها شعرت برسائل من الله وقررت العودة إلى القاهرة وعدم اتمام الزفاف مشيرة إلى أنها قالت لوالدتها "لا نرجع" وهو ما تم بالفعل، حيث شعرت بأن هناك رسائل من والدها وشقيقها بأن لا تكمل هذا الامر وهو ما حدث بالفعل.

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شوقي

من جهتها، قالت المنتجة ناهد فريد شوقي أن ابنتها لم تتوقع إلغاء حفل الزفاف وكانت تهتم بالتفاصيل، مشيرةً إلى أنها نفذت ما كانت ترغب فيه بأن يكون عقد القران في القلعة وان يكون الزفاف في العين السخنة، مشيرةً إلى أنها كانت دائمة التوتر ولم تعطها إشارةً واحدة بأنها ستُنهي الزيجة قبل أن تبدأ.

وأكدت أنها كانت تتوقع معاناتها بعد هذا الموقف، لكن هذا الامر لم يحدث مطلقاً. مشيرةً إلى أنها لم تتأثر بما حدث. وأشارت إلى أن أسرة العريس حاولت حلّ الأمر بأن يتم الزفاف وبعد ذلك تذهب إلى بيت أسرتها حتى يتم اقناعها بالعدول عن رأيها، لكن ناهد رفضت مؤكدة على أن والدي طليقها طيبان للغاية.

وتطرقت إلى ما تردد عن زيادة مشاهد ابنتها بفيلمها الأخير "اللعبة أمريكاني" المعروض في الصالات السينمائية راهناً مؤكدة على أن هذا الأمر غير صحيح مطلقاً. خاصة وأن السيناريو كان جاهزاً قبل التصوير وقبل التعاقد مع الفنانين ومن ثم لا مجال للتغيير فيه.