شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلعت زكريا من كواليس تصوير فيلم "بعد الخميس" فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان الكوميدى طلعت زكريا تصوير مشاهده فى فيلم "بعد الخميس" فى أبو ظبى، وهو أول فيلم كوميدى سعودى إماراتى مصرى لبنانى يتم تصويره فى الإمارات بمشاركة نجوم الفن فى السعودية والإمارات ولبنان وسوريا والعراق، من إخراج المخرج السعودى حيدر سمير الناصر.









فكرة الفيلم تدور حول شقيقين يعيشان فى بذخ ورفاهية نظرًا لثراء والدهما الفاحش وتدليله لهما، ولكن مع وفاة والدهما يكتشفان مفاجأة كبيرة، إذ قام الوالد بوضع ثروته بالكامل تحت تصرف شقيقه، وجعله الوصى على ابنيه، ليتحول مسار الأحداث إلى كوميديا اجتماعية.

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يقول حيدر سمير الناصر "بعد الخميس" هو فيلم اجتماعى كوميدى، تربوى من جهة ويثبّت العادات والتقاليد من جهة أخرى، مؤكدا أن الفيلم يلامس مشاعر الجيل الجديد، ويقدمها للجيل نفسه بصورة جديدة ومعاصرة وبتكنيك جديد، واعداً بعمل سينمائى يسهم فى نقل السينما الخليجية للمنافسات العالمية.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا العرب، ومن الممثلين المشاركين فى بطولة الفيلم، من مصر طلعت زكريا، ومن السعودية عبد الله الجميرى وميلا الزهرانى ومحمد هاشم، ومن الإمارات منصور الفيلى وبلال عبد الله وعلى تميمى وجيهان أنور، ومن لبنان داليدا خليل، ومن سوريا بسام على.