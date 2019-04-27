شكرا لقرائتكم خبر عن مين سعيد الحظ.. دينيريس تبحث عن مرافق لمشاهدة الحلقة الأخيرة من GOT بصحبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف اصل الى الجدار الجليدي، هذه كانت نوعية اسئلة النجمة العالمية ايمليا كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان فى مسلسل Game of thrones، التى تجولت فى ميدان التايمز سكوير فى مدينة نيويورك الأمريكية.

وظهرت كلارك وهى ترتدى ملابس "جون سنو" للبحث عن مرافق لمشاهدة الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن بصحبها والتقاط الصور معها، ضمن حملتها للتبرع لإعادة التأهيل بعد اصابة الدماغ والسكتة الدماغية.

وتجولت كلارك فى شوارع نيويورك الأمريكية لساعات، تسأل المارة عن اتجاه الشمال لمحاربة الوايت ووكر، وأنها جون سنو الحقيقي، وعن امكانية انضمام بعضهم لحربها وركوب التنين مع دينيريس.

والغريب فى الأمر ان الكثير من المارة لم يتعرفوا عليها وعلى الشخصية التى تستعير ملابسها "جون سنو"، وطالبت جمهورها الدخول على موقعها لزيادة مؤشرات التبرع لحملتها وللفوز بالمقعد الذى بجوارها فى الحفلة الخاصة للحلقة الأخيرة من الموسم الثامن.

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ايمليا كلارك فى شوارع نيويورك



ايمليا كلارك فى التايم سكوير



وينتظر مشاهدى المسلسل عرض الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير يوم الاثنين المقبل الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مصر، والتى من المقرر ان تشهد بداية الحرب الكبرى بين جيوش الموتى والأحياء.



ايمليا كلارك



دينيريس فى ميدان التايم سكوير

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.