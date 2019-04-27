شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة من هوليود.. سكارليت جوهانسون تعتزم الترشح لرئاسة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحقت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، بقائمة نجوم السينما والإعلام فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذين أعلنوا مسبقًا عزمهم الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فى مواجهة الرئيس الحالى دونالد ترامب، خلال العام 2020، حيث أعلنت نجمة "Avengers: Endgame"، عن نيتها اقتحام عالم السياسة مستقبلًا، وخوض سباق الرئاسة الأمريكية.

وأوضحت النجمة العالمية، ووفقا لموقع "فاريتى" ومجلة "people"، أن ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة، قد يحدث على المدى الطويل، إلا أن انخراطها فى السياسة الداخلية، قد يتحقق فى المستقبل القريب.



النجمة العالمية سكارليت جوهانسون

وتابعت جوهانسون، "أعتقد أن أفضل طريقة لإحداث التغيير هى فى السياسة الداخلية، ربما فى المستقبل سأشعر بهذا الدافع، إلا أننى لم أشعر به حتى اللحظة"، وعن فيلم "Avengers: Endgame"، قالت النجمة العالمية، "أتمنى أن يمنح الفيلم شعورا حلوا مرا، ومرضيا أيضا".

وتبدأ سكارليت جوهانسون، قريبًا، تصوير فيلمها التالى، "Black Widow"، وذلك بعد تألقها فى الجزء الأخير من "Avengers"، الذى بدأ عرضه فى صالات السينما العالمية، يوم 24 أبريل الجارى، وتعد جوهانسون إحدى النجمات القليلات اللواتى يشغلن أدوار بطولية فى أفلام شركة "مارفيل"، حيث ينظر لها كممثلة لكافة نساء العالم فى تلك الأفلام العالمية.