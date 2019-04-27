شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام مع مدرب مشاهد الأكشن الأجنبى أندرو فى كواليس "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد إمام مشاهد أكشن فى مسلسله "هوجان"، والذى يخوض به المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل، اليوم السبت فى مدينة الشيخ زايد وننشر صورة من داخل الكواليس تجمعه بالمخرجة شيرين عادل ومدرب الأكشن الأجنبى أندرو.





أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من تصوير نصف حلقات المسلسل الذى تقوم بإنتاجه شركة سينرجى، كما انتهت أيضاً من مونتاج ومكساج الحلقات الـ 15 الأولى، وتكثف التصوير لتصل إلى 18 ساعة يوميا، من أجل الانتهاء من تصوير باقى الحلقات وتسليمها للشركة المنتجة، لتصبح جاهزة للعرض مباشرة.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".