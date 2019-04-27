تايلور سويفت تفتتح جوائز " Billboard Music Awards " بأغنية " me "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح النجمة العالمية تايلور سويفت حفل توزيع جوائز " Billboard Music Awards " لعام 2019 و المقرر إقامته في بداية شهر مايو المقبل في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الامريكية . ومن المقرر أن تقدم تايلور سويفت البالغة من العمر 29 سنة خلال الحفل أغنية " me " التي أطلقتها مؤخرا . يذكر أن النجمة كيلي كلاركسون ستقوم بتقديم الحفل وذلك بالاضافة إلي أنها سوف تشارك أيضا بالاستعراضات، أيضا تضم القائمة النجوم المشاركين باستعراضات غنائية راقصة كل من النجم سام سميث ولورين دايجل و Khalid . Advertisements تايلور سويفت

تايلور سويفت

تايلور سويفت



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