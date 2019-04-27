شاهد.. نهى نبيل تصدم الجمهور بعطر ثمنه اكثر من مليون دولار!

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 02:05 مساءً - أثارت الفاشينيستا الكيتية نهى نبيل حالة من الجدل خلال استعراضها أغلى عطر في العالم، ورشها منه أمام الجمهور في فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

نهى نبيل ظهرت في مقطع أمام أغلى زجاجة عطر في العالم، وأخذت تستعرض مميزاتها التي منها أنها 3 ليترات، ويتم التحكم في طول فواهة الزجاجة من خلال ريموت كنترول، من أجل ضبط الطول المناسب للمستخدم.

وأجرت المدونة الكويتية بنفسها تجربة الرش من العطر الأغلى في العالم، لتخبر متابعيها أن رائحته لا توصف فهي لم تشم من قبل مثلها، وهنا تدخل القائم بالترويج لهذا العطر في حديثها كاشفاً لها أن هذه الرائحة جاءت بعد 494 محاولة خلال تصنيعه.

كما حرصت نهى نبيل على سؤال القائم ببيعه عن المزيد من الأمور التي تخص هذا العطر المدهش، ومنها سعره الذي تبين أنه يبلغ مليون و295 ألف دولار، أي في حدود 390 ألف دينار كويتي.

بدت الصدمة على وجهة نهى نبيل نفسها بعد معرفتها بالسعر الخيالي للعطر، كما انهالت التعليقات الطريفة عليها منها كم يبلغ سعر “الرشة” فقط، بينما رفض أخرون الترويج لهذا الأمور الباهظة الثمن التي لا تناسب سوى الأثرياء فقط.