شاهد.. راقصة لبنانية تعرضت لحريق غير ملامحها: “النار تكشف المعدن”

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 02:05 مساءً - استضاف برنامج “انا هيك” الذي يقدمه الاعلامي اللبناني نيشان على شاشة تلفزيون الجديد الراقصة اللبنانية كارينيه التي تحدثت عن تعايشها مع حريق تعرضت له غير ملامح وجهها.

ووصفت كارينيه ما حدث معها بأنه “هدية ونعمة” قائلة أن ما حدث معها ذكرها انها في حالة عبور وان الله يسمح بأن تحدث هكذا امور لكي يختبر انسانيتك مضيفة انها تعتبر ان النار تكشف المعدن.

وتابعت كارينيه ما قصدته بكلامها ان النار تكشفك كانسان ان كنت تؤمن حقا بالله وتشكره وتأسف على الشيء الذي اخذته النار منك.