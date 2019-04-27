أمريكي يدهس مارة ظنَّ أنهم مسلمون!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 27 أبريل 2019 02:05 مساءً - اتُّهم سائق أمريكي يبلغ من العمر 34 عامًا، بدهس مارة بسيارته بشكل متعمد، الثلاثاء، مُوقعًا 8 جرحى، ظنًا منه أنهم مسلمون، وفق ما أعلنت شرطة كاليفورنيا الجمعة.

وقالت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو، إن السائق إيزايا بيبلز مستهدف بتحقيق بمحاولة قتل بدافع عنصري، ما يشكل ظروفًا مشددة“

وأفاد الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحافي، أن ”هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدًا ضحاياه بسبب عِرقهم، وقناعة منه بأنهم مسلمون“.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن من بين الجرحى الثمانية 3 من أفراد عائلة واحدة، هم: والد، وابنه، وابنته.