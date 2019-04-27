كريم عبد العزيز يشارك في رمضان بـ«توأم روحى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر النجم والفنان كريم عبد العزيز، خوض الماراثون الرمضانى القادم 2019، بعمل إذاعى يحمل اسم “تؤام روحى”، ومن المقرر بثه على شبكة راديو النيل.

ودخل كريم عبد العزيز، السباق الرمضانى من خلال الإذاعة فى اللحظات الاخيرة بعد عدة مفاوضات دارت بينه وبين مسؤولى راديو النيل، انتهت بموافقته على المشاركة فى العمل ليعود إلى جمهور الإذاعة بعد فترة غياب طويلة.

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والعمل من المقرر أن يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز، كل من سوسن بدر وإنعام سالوسة، ومن المقرر أن يبدأ فى تسجيله الأسبوع المقبل بعد انتهاء الشركة المنتجة من كافة التعاقدات مع عدد من النجوم.

وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول علاقة الابن بأمه وجدته، وتدور بينهما العديد من المفارقات الكوميدية فى إطار اجتماعى.

والجدير بالذكر أن كريم عبد العزيز، قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد “الفيل الأزرق 2”، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، ويشاركه فى بطولته كل من نيللى كريم وهند صبرى.