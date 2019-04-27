هايدي موسى تطلق «أنا اتعودت».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة والمطربة المصرية الشابة هايدي موسى، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “أنا اتعودت”، مؤخرا، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تمهيداً لطرح العمل المصور تزامناً مع عيد الفطر المقبل 2019.

والأغنية الجديدة من كلمات نادر عبد الله والحان حسين محمود وتوزيع طارق عبد الجابر، وقامت بتسجيلها مؤخراً في القاهرة.

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وعلى جانب آخر انتهت المغنية الشابة من تسجيل حلقة خاصة في برنامج “كلام ستات” ستعرض ضمن احتفالات اعياد الربيع يوم الاثنين المقبل حيث قدمت خلال الحلقة مجموعة من الاغاني المتميزة منها اغاني تراثية لأم كلثوم وسعاد حسني.

وكانت هايدي، قد طرحت ألبوم «حنية الدنيا»، منذ شهور وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، كما تلقت الكثير من العروض السينمائية والدرامية لكنها لم تحسم قرارها بشأنها بعد.