إيهاب توفيق يغني مع أحمد شيبة «عشمي في ربنا».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
طرحت القناة الخاصة بشركة “مزيكا” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، الـ”دويتو” الغنائي الجديد الذي جمع بين الفنان إيهاب توفيق والمطرب الشعبي أحمد شيبة، والذي يحمل عنوان “عشمي في ربنا”.
والأغنية الجديدة من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي، وتوزيع موسيقي زيزو فاروق، والـ”فيديو كليب” من إخراج ياسر عصام.
وكان آخر ما قدمه أحمد شيبة أغنية “إنزل وشارك” بمشاركة الفريق الغنائي “مسار إجباري”، وكانت من كلمات محمد جمعة، وألحان وتوزيع هاني محروس.
وعلى جانب أخر، كشف الفنان المصري إيهاب توفيق، عن سر تأخر زواجه وإطلاق لقب «أشهر عازب»، عليه في الوسط الفني.
إيهاب توفيق، قال خلال لقائه في برنامج «حكايات لطيفة»، مع الفنانة التونسية لطيفة، والمذاع عبر فضائية DMC، إنه كان مثل أي شاب كان يحلم بالزواج، والارتباط، ولكن العمل والحفلات والسفر كل هذا أخذه من التفكير في الزواج، ولذا أطلق عليه لقب “أشهر عازب في الوسط الفني”.
وأضاف، أنه بعد أن فقدت عائلته الأمل فيه قرر الارتباط عن قصة حب وصداقة واقتناع
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