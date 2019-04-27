أحمد سعد يستعد لطرح مينى ألبوم دينى من أجل رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل المطرب المصري أحمد سعد وضع لمساته النهائية استعدادا لطرح مينى ألبوم دينى بعنوان “زوار المقام”، ومن المقرر طرحه بداية شهر رمضان المقبل، ويضم الألبوم 8 أغان متنوعة تجمع أنواع مختلفة من الموسيقى.

والاغانى التى يتضمنها الألبوم هى “زوار المقام” وهى من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، والأغنية الثانية “سبع سموات” من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، أما الأغنية الثالثة تحمل اسم “مليون باب” وهى من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وتحمل الأغنية الرابعة اسم “على الله وبس” ومن كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، أما الأغنية الخامسة “طمعان فى كرمك” من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، والأغنية السادسة “عالم بجالى” كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي، وتوزيع محمد عاطف الحو، والأغنية السابعة بعنوان “مركب نوح” من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.