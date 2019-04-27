عيسى المرزوق يُعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم الكويتي عيسى المرزوق، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو له، كشف خلاله عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية.

وقال “المرزوق” في الفيديو: “الناس تسألنا متى تنزل الأغنية الجديدة إن شاء الله بعد رمضان، ورح فاجأكم بشيء جديد”، وعلق على الفيديو قائلا: “أهم شيء أني أعطيكم الخبر وأنا أسوق وشوف الشارع”.

واحتفل الفنان الكويتي عيسى المرزوق مؤخرًا، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (شقيقة خبيرة التجميل أمل الأنصاري)، وذلك في حفل اقتصر على الرجال فقط بالكويت.

تجدر الإشارة إلى أن عيسى المرزوق طرح منذ فترة قصيرة، أغنية جديدة بعنوان “باي باي” من كلمات جبار، ألحان علي صابر وتوزيع محمد الشطي وحققت رواجًا واسعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.