براد بيت منزعج من تصرفات أنجلينا جولي بحق أبنائه!

متابعة بتجــــــــــرد: تخطط الممثلة العالمية أنجلينا جولي، إلى نقل أطفالها الذين في حضانة النجم براد بيت إلى بريطانيان أثناء تصويرها أحد أفلامها، والذي سيكون أول ظهور لها في سلسلة “مارفل” الشهيرة، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وكشف صديق مشترك للزوجين السابقين، أن قرار “جولي” باصطحاب الأطفال أثار إزعاج براد بيت، لأنه سيجعل الأمر أكثر صعوبة لرؤيتهم، نظرًا لأنه لا يزال يقيم بشكل دائم في لوس أنجلوس.
وتشير الأنباء إلى أن “براد” لن يتخذ أي تدابير جذرية لمحاولة إيقاف حركة الانتقال هذه، ويعزي ذلك إلى أنه مصمم على أن يكون اتصاله بزوجته السابقة أقل قدر ممكن، ويريد أن تكون العلاقة متناغمة من أجل الأطفال.
وكشفت أنجلينا، عن اشتراكها لأول مرة في فيلم “The Eternals” في مارس، والذي من المفترض أن يكون أول اشتراك لها في أحد أفلام الأبطال الخارقين.
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