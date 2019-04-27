محمد عبده يشدو بأغنيات “يا غافية قومي” في دار الأوبرا المصرية

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا الفنان الكبير محمد عبده، ليلة أمس، حفلاً غنائيًا ناجحًا على مسرح دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من عشاق الطرب والفن الراقي الأصيل.

وقدّم “فنان العرب”، خلال الحفل أغاني ألبومه الجديد “يا غافية قومي”، من ألحان الموسيقار طلال، وتغنى في البداية بقصيدة “أحلى خبر”، وبعدها “من أكون”، وغيرها من الأغنيات، منها “أستطيع”، “تساوت”، “تضحك معي”، “كتبت لك خط”، “أبيك في كلمة”، “أنا سمعت اسمك”، “يا غافية قومي”، “مريت”، “تذكرين”، “ليالي العشق”، وذلك وسط تفاعل الحضور من مختلف الجنسيات العربية.

يذكر أن فنان العرب محمد عبده، عقد مؤتمرًا صحفيًا بخصوص هذا الحفل فى أحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حشد كبير من الشخصيات الإعلامية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وقال “عبده” في المؤتمر، إنه من الضروري أن يتم تدريس الشعر لكل الناس، وذلك لكي يكتسبوا مزيدًا من الإنسانية وحب الحياة، بحسب تقارير محلية.

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وطالب فنان العرب، بضرورة إنشاء معاهد لتعليم الفنون بالمملكة العربية السعودية، وسط التطور والانفتاح الفني الذي تشهده شبه الجزيرة العربية حاليًا.

وقال: “تشهد السعودية ربيعًا ثقافيًا وانفتاحًا فنيًا وحبًا وألفة بالمعني الحرفي للربيع وجماله وزهوره، نحتاج إلى تطوير لا يشبه أي تطوير وانفتاح مختلف، أفختر بأن أبناء عشيرتي تأهلوا ليشغلوا مناصب في المستقبل”.