ماجد المهندس يُهدي جمهوره أغنية “سيد الأحباب” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان “سيد الأحباب” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وأتاحت “روتانا” الإستماع إلى الأغنية عبر موقع وتطبيق “ديزر” كما وأطلقت الفيديو الخاص بها عبر “يوتيوب” الشهير. أغنية “سيد الأحباب” من كلمات سبع، ألحان مساعد البلوشي وتوزيع د. عدنان عبدالله وقام ماجد المهندس بتسجيلها في استوديوهات روتس وele studio في الكويت. لمشاهدة فيديو أغنية “سيد الأحباب”:

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