حصري- لايف ستايلز ستوديوز تطرق باب النجمة الفلسطينية روان عليان

Apr 27, 2019
تم مؤخراً الاتفاق مابين الكاتب والملحن الكبير محمد رفاعي وشركة لايف ستايلز ستوديوز على تسجيل أغنية باللهجة المصرية بعنوان “أنا عندي حبيب” من كلمات والحان الرفاعي.
هذا وقد رشح الموسيقار الكبير محمد رفاعي النجمة روان عليان لأداء الأغنية وقامت الشركة بالإتصال بالفنانة وهي متواجدة في القاهرة وتم الأتفاق فيما بينهما عن طريق تبادل رسائل بالإيميل.
والمعروف ان روان عليان أبهرت في برنامج آراب أيدل بصوتها المرهف وأداءها المميز وتنتمي الى عائلة إعلامية.
وعلم موقع “الخليج 365” بأن الأغنية والفيديو كليب سوف يطرحا في فترة الصيف.
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