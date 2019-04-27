ستيفاني صليبا إتخذت القرار وعابد فهد :”الموضوع ليس سهلاً”

تحدّث كل من الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا والممثل السوري عابد فهد عن دورهما في مسلسل “دقيقة صمت” الذي سوف يُعرض خلال شهر رمضان المُبارك عبر شاشة “الجديد” وقنوات عربية أخرى.

أكدت “صليبا” ان “دقيقة صمت” مسلسل ثقيل جداً يتضمن احداثاُ تشويقية كثيرة.

وتلعب ستيفاني شخصية “سمارة” وهي انسانة تحارب للحصول على الامان والحب في حياتها لأنها محرومة منهما وستقوم بالمستحيل للحفاظ عليهما عندما تشعر بهما.

وشددت “ستيفاني” ان هذا الدور بمثابة تحدٍ كبيرٍ لها لأنها تجردت من كل العوامل الجمالية فيه، من تسريحة شعرها الى المكياج والثياب. ولفتت انها اتخذت القرار بأن تركز على ادائها فقط لا غير في رمضان 2019.

المنتج صادق الصبّاح غرّد مشيداً بستيفاني صليبا وقال: “هي الصبيّة الفائقة الجمال التي قررت ان تفرض نفسها ممثلة لا جميلة الدراما ما شجعني لتبنّي حضورها في رمضان وفي أعمال ومواسم مقبلة. مستقبل واعد نتمناه لها تحت جناح شركة صبّاح أخوان يوازي إعتزازها بالإنضمام الينا. كل التوفيق ستيفاني في “دقيقة صمت” وفي دورك المفصليّ“.

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أما “فهد” فقد وعد الجمهور بلحظات حقيقية جداً في “دقيقة صمت” الموضوع ليس سهلاً وجدير بالمتابعة كونه يلامس الشارع بكل تفاصيله.

وعن دوره قال المنتج صادق الصبّاح: “يتلوّن في أدواره حدّ التقمص والتمييز، هو شريك طريقالنجاح، و”دقيقة صمت” بصمة جديدة ننتظر صداها ونحن على دراية اننا رفعنا معه هذا العام سقف التحدي مرّة جديدة. عابد فهد نجم كبير وصديق نعتزّ به“.

نذكر ان شركة “صبّاح أخوان” اختارت النجم مُعين شريف لغناء شارة مُسلسل “دقيقة صمت”.

الشارة ستحمل عنوان “يا دني” وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبد النور، ومن المُقرّر صدورها خلال الأيّام القليلة المُقبلة.

وصف المُنتج صادق الصبّاح النجم مُعين شريف بالصوت الخطير، مُعتبراً أنّ حضوره الفنيّ في هذا العمل هو إضافة كبيرة، مُشيراً أنّه صديق عزيز على الصعيد الشخصيّ وتربطهما علاقة متينة عُمرها سنوات.

يُذكر أنّ فريق عمل مُسلسل “دقيقة صمت” قد دخل في المراحل الأخيرة من التصوير، والعمل من بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا ومُشاركة فادي أبي سمرا وخالد القيش وفادي الصبيح ورنا شميس ويوسف حدّاد من تأليف سامر رضوان وإخراج شوقي الماجري. وإنتاج شركتي “صبّاح أخوان” و”إيبلا”.