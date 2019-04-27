عزة مجاهد تكشف تفاصيل دخولها المستشفى بعد ضربها من فيفي عبده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية، عزة مجاهد، أنها ذهبت بالفعل إلى المستشفى خلال تصويرها أحداث مسلسل "مملكة الغجر"، بسبب تعرضها لأزمة صحية، موضحة أنها تعرضت لهبوط في الدورة الدموية بعد تصوير مشهد يجمعها بوالدتها الفنانة فيفي عبده والتي تقوم فيه بضربها.

وأعربت عزة في لقاء مع "فوشيا"، خلال حضورها فعاليات مؤتمر الإعلان عن مسلسل "مملكة الغجر"، عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر" مع هذه النخبة الكبيرة من النجوم، موضحة علاقتها بوالدتها فيفي عبده في العمل، وكيف استفادت منها فنيًا، والنصائح التي تقدمها لها.

كما كشفت الفنانة عزة مجاهد، عن كيفية قضاء يومها في رمضان، وأهم الفنانين الذين تفضل متابعة أعمالهم في الشهر الكريم.