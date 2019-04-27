متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، إنها لم تشعر بالغضب أو اعترضت على تغيير الكاتب محمد الغيطي لاسم مسلسلها من "ياسمينا" إلى "مملكة الغجر"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة فيفي عبده والتي تربطها بها علاقة صداقة منذ فترات طويلة.
وأضافت "فرغلي" في تصريحات إعلامية أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا في التعامل مع الخيول في مسلسل "مملكة الغجر"؛ لأنها تمارس رياضة الفروسية منذ الصغر، كما أنها ضمن منتخب مصر للفروسية.
كما كشفت النجمة المصرية لـ"فوشيا" عن السبب الحقيقي وراء توقف تصوير مسلسلها "براءة ريا وسكينة".
يذكر أن حورية فرغلي قدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة، مثل: "الشوارع الخلفية، والحالة ج، ودوران شبرا، وحكايات بنات، وسيدنا السيد، والمنتقم، وبدون ذكر أسماء".
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي: أنا فارسة مصر الأولى.. وهذا ما حدث لـ "براءة ريا وسكينة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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