يسرا تشارك في العرض الأول لفيلم "الفريق"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرصت الفنانة يسرا على الحضور والمشاركة في العرض الخاص للفيلم التسجيلي "الفريق" - The Crew"، الذي أُقيم مساء أمس بسينما زاوية. حيث شاهدته برفقة مخرجه إسلام رسمي مع الحضور الذي تقدمه الفنان سيد رجب والناقد طارق الشناوي، فيما غاب باقي المشاركين فيه.

وتأخر عرض الفيلم عن موعده لأكثر من 90 دقيقة في انتظار امتلاء القاعة بالحضور رغم الاستعدادات والسجادة الحمراء وسط الأجواء الاحتفالية التي تصدرت المشهد.

يُشار إلى أن أحداث هذا الفيلم تدور حول كواليس صناعة الأعمال السينمائية من خلال مقابلات مع عدد من نجوم الفن ما بين ممثلين ومخرجين وكتاب ومديري تصويري، منهم أحمد حلمي، منى زكي، سامح سليم، شريف منير وهادي الباجوري. علماً أن تصويره استغرق أكثر من عامين وعُرِضَ للمرة الأولى في الدورة الأخيرة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي.

وفي تصريحاتها الصحافية على هامش العرض، عبّرت يسرا عن سعادتها لكونها شاركت في الفيلم الذي وصفته بأنه "عمل للتاريخ". موضحة أنه يقوم بتوثيق مراحل صناعة المشروع السينمائي ويوضح الصعوبات والتحديات التي يواجهها فريق العمل قبل خروجه للنور.