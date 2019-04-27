الجائزة الكبرى لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ 41 للكازاخستاني شريبوف

اتخذت لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ 41 قرارًا بمنح فيلم "تمرين الشخص على النمو"، من إخراج الكازاخستاني، فرخاد شريبوف، جائزة "القديس جيورجيوس الذهبي".

ومنح رئيس لجنة التحكيم المخرج الكوري الجنوبي المشهور كيم كي دوك، شخصيا المخرج الكازاخساتاني الجائزة الكبرى للمهرجان وقال، "لو عاد الأمر إلي لمنحت الأفلام الـ 13 كلها المشاركة في البرنامج هذه الجائزة".

ويروي الفيلم قصة موظف مصرف والأزمات الشخصية والاجتماعية التي يواجهها في حياته.

ومنح فيلم "حياة ساكني البحار" من إخراج الصيني، جانغ جي، جائزة خاصة في المهرجان، ويحاول بطل الفيلم إيجاد زوجته المفقودة في جزيرة غير مأهولة.

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أما جائزة "أفضل إخراج سينمائي"، فنالتها المخرجة الإيطالية، فاليريا مستاندريا، لقاء إخراجها فيلم "المرأة التي تضحك"، والذي يروي قصة أم وطفلها، يعانان من رحيل ذويهما.

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